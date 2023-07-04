«Ингосстрах» переименует дочерний банк «Союз» в Ингосстрах-банк. В правлении считают, что это позволит кредитной организации рассказать о себе более широкой аудитории. Также банк будет усиливать розничное направление, для чего продолжит работать над флагманским продуктом — картой «Ингосстрах Бонус». Она соединяет удобство банковского функционала, выгоды программы лояльности и преимущества сервиса подписки с обширной сетью партнеров в сферах «Дом», «Здоровье», «Авто» и «Путешествия».

Директор по маркетингу «ВКонтакте» Александр Володин покинул компанию, сообщили в пресс-службе соцсети. Володин рассказал, что планирует присоединиться к новому проекту ранее покинувших соцсеть Марины Красновой и Александра Тоболя. Краснова с 2021 года возглавляла компанию, а Тоболь был техническим директором «ВКонтакте».

Суд оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн руб. по делу о пропаганде ЛГБТ. Протокол составили из-за отсутствия маркировок 18+ на фильмах «Идеальные незнакомцы», «Дылда», «Английский цирюльник», «Купе номер шесть», «Жадность», «Дневник Бриджит Джонс». В «Кинопоиске» “Ъ FM” пояснили, что даже с такой маркировкой можно посмотреть фильмы только по подписке, доступной с 18 лет, а возрастную маркировку устанавливают владелец лицензии и Министерство культуры. Сервис будет обжаловать решение суда.