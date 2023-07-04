В Красную книгу Томской области внесли гриб-паразит

Лиственничная губка или фомитопсис лекарственный, гриб-паразит хвойных пород деревьев внесли в Красную книгу Томской области, сообщил департамент природных ресурсов региона. Причиной стал, в том числе, рост популярности растения.

«Численность вида уменьшается из-за сокращения площади старовозрастных хвойных лесов, сбора плодовых тел населением в связи с популяризацией лекарственных свойств вида - применяются как слабительное», - говорится в сообщении ведомства.

По данным департамента, ранее гриб встречался в южнотаежной зоне Томской области. В настоящее время единственная находка, хранящаяся в микологической коллекции, относится к 2006 году, гриб найден в Томском районе в припоселковом кедровнике в окрестностях поселка Аксеново на растущем кедре. Динамика численности вида не известна из-за трудной доступности к местам произрастания лиственницы на севере и северо-востоке региона.

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Лолита Белова