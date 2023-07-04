В Татарстане суд взыскал с Банка Казани 35 млн рублей в пользу ПСО «Казань»

Арбитражный суд Татарстана взыскал с Банка Казани 35 млн руб. в пользу ПСО «Казань». Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет о госконтракте ПСО «Казань» с «Волго-Вятскуправтодором» на выполнение работ по реконструкции автодороги М7. Суд установил, что генподрядчик не выполнил необходимые работы в указанный срок, в результате банк выплатил заказчику по гарантии 200 тыс. руб. штрафа и 96 млн руб. в виде возврата аванса по договору, а позже кредитная организация списала средства, а менно все 96,3 млн руб., а также 250,8 млн руб. неустойки (5% от суммы банковской гарантии, начисляемые за каждый день просрочки).

В итоге ПСО требовало через суд взыскать банка 250 млн руб.за неосновательное обогащение. Судья же решил, что неустойка в размере 215 млн рублей удержана банком с ПСО обоснованно

"Ъ-Казань"