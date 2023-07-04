Жительницу Перми заподозрили в неуплате 2,3 млн рублей таможенных платежей при покупке иномарки

Пермская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенного в крупном размере жительницей Перми. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установили сотрудники таможни, жительница Перми ввезла из Абхазии в Россию автомобиль марки BMW для личного пользования под видом транспортного средства международной перевозки. В ходе расследования было установлено, что иномарка по маршруту, указанному в путевом листе, не следовала, перевозка пассажиров не осуществлялась.

Таким образом, жительница Перми осуществила незаконный ввоз через таможенную границу автомобиля для личного пользования, уклонившись от уплаты таможенных платежей в размере более 2,3 млн руб.