В Ростовской области казаки ликвидировали 200 тыс. кустов дикорастущей конопли

В Ростовской области в рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» донские казаки в июне уничтожили 200 тыс. кустов наркосодержащего растения, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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«В июне в рамках совместных рейдов было уничтожено более 200 тыс. кустов наркосодержащих растений на общей площади 53,6 тыс. кв. м. Общая масса уничтоженной растительности — более 20 т. В мероприятиях приняли участие 375 казаков», — рассказал атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.

Акция «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» проходит во всех городах Ростовской области в июне, июле, августе и сентябре. На борьбу с растением отправляются казаки, полицейские, представители администрации, общественники. В прошлом году в рамках акции было уничтожено 108 т дикорастущей конопли.

Анастасия Назарова