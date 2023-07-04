Бывший совладелец застройщика «Диар» взыскивает с компании 317 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск бывшего совладельца специализированного застройщика «Диар» Альберта Кашапова о взыскании с компании действительной стоимости доли (19,61%) в уставном капитале в размере 309,6 млн руб., процентов с 1 июля по 19 октября 2022 года в размере 7,7 млн руб. Следующее заседание по рассмотрению иска назначено на 25 июля.

Господин Кашапов был участником «Диар» в 2015 – 2021 годах, с 2016 года он также являлся гендиректором компании. С октября 2021 года руководит организацией Семен Алешин.

Как следует из данных «Спарк-Интерфакс», доля Альберта Кашапова в 2015 году составляла 10%, а в 2021 году она выросла до 19,6% номинальной стоимостью 1,9 тыс. руб. Как следует из иска, в 2021 году Альберт Кашапов передал свою долю компании, а возмещение за нее не получил. Претензионные письма остались без ответа.

ООО «Специализированный застройщик “Диар”» зарегистрировано в 2011 году в Уфе. 33,5% в уставном капитале через ООО «Башпродарсенал» принадлежит владельцу ООО «Башметалл» и ООО «Башстрой» Андрею Разбежкину. Остальные 66,5% — самой компании. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. В 2021 году убыток составил 16 тыс. руб. «Диар» ввел в эксплуатацию 28-этажный дом на улице Пархоменко, 123.

Влада Шипилова

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