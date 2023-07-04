На систему вентиляции для Дома республики потратят около 3 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 17 июля выберет поставщика системы приточно-вытяжной вентиляции в Дом республики на улице Тукаева, 46, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 2,96 млн руб. Он будет оплачен из бюджета Башкирии.

Вентиляцию необходимо поставить в течение двух месяцев. Подрядчик должен демонтировать воздуховоды, крепежные элементы, фасонные изделия, потолочные покрытия и так далее. Необходимо установить приточно-вытяжную установку, смонтировать компрессорно-конденсаторный блок, воздуховоды, фасонные изделия из оцинкованной стали, теплоизоляцию щелевой решетки, шумоглушитель и так далее.

Майя Иванова

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