На разработку проектов капремонта здания Курултая направят до 8 млн рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии по итогам двух конкурсов 25 июля выберет разработчиков проектов капитального ремонта кровли и фасада, а также инженерных сетей с благоустройством территории здания Курултая на улице Валиди, 40. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 8,3 млн руб., из них 3,49 млн руб. выделят на проект капремонта кровли и фасада, 4,8 млн руб. — на проект капремонта инженерных сетей. Они будут оплачены из бюджета республики.

По условиям торгов, проекты необходимо разработать в течение 120 дней. Подрядчик обязан предоставить заказчику не менее трех вариантов архитектурного облика здания. Проектом необходимо предусмотреть замену устаревших оконных конструкций, дверей, входных групп.

Общая площадь прилегающей территории — 12,27 тыс. кв. м. Проектом необходимо предусмотреть замену наружных уличных трубопроводов, водостоков, работы по гидроизоляции, восстановление окраски государственной символики, флагштоков, устройство отмостки по периметру здания, нового асфальтного покрытия, брусчатки, бетонных тротуарных плит.

Майя Иванова

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