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обновлено 15:23

Глава Удмуртии объявил о кадровых перестановках в правительстве

Постоянный представитель главы Удмуртии — заместитель председателя правительства Сергей Смирнов уходит со своего поста. Об этом объявил журналистам 4 июля глава Удмуртии Александр Бречалов.

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Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Константин Сунцов

Константин Сунцов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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Сергей Смирнов

Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Константин Сунцов

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Для меня, конечно, это значимый человек в команде. Я ему очень благодарен за то, что мы многое сделали здесь. В целом, вы знаете, он отвечал за внутреннюю политику Удмуртии, все политические процессы. Я считаю, что он в высшей степени профессионально и качественно делал свою работу»,— заявил господин Бречалов.


Должность постпреда главы Удмуртии при президенте РФ займет первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов. «Мне и нам он очень нужен в Москве, потому что это емкий, основной рынок капитала, большинство инвесторов там. Взаимодействие с ними — новый виток, новый этап экономики развития»,— рассказал глава региона.

Первым вице-премьером станет заместитель председателя правительства Ольга Абрамова. Она будет отвечать за экономический блок.

Напомним, господин Смирнов занимал должность постпреда главы с ноября 2022 года. Первым вице-премьером Удмуртии Константина Сунцова назначили в 2020 году, а пост заместителя председателя правительства республики Ольга Абрамова заняла в 2021 году.

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