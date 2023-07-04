Глава Удмуртии объявил о кадровых перестановках в правительстве

Постоянный представитель главы Удмуртии — заместитель председателя правительства Сергей Смирнов уходит со своего поста. Об этом объявил журналистам 4 июля глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Для меня, конечно, это значимый человек в команде. Я ему очень благодарен за то, что мы многое сделали здесь. В целом, вы знаете, он отвечал за внутреннюю политику Удмуртии, все политические процессы. Я считаю, что он в высшей степени профессионально и качественно делал свою работу»,— заявил господин Бречалов.
Должность постпреда главы Удмуртии при президенте РФ займет первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов. «Мне и нам он очень нужен в Москве, потому что это емкий, основной рынок капитала, большинство инвесторов там. Взаимодействие с ними — новый виток, новый этап экономики развития»,— рассказал глава региона.
Первым вице-премьером станет заместитель председателя правительства Ольга Абрамова. Она будет отвечать за экономический блок.
Напомним, господин Смирнов занимал должность постпреда главы с ноября 2022 года. Первым вице-премьером Удмуртии Константина Сунцова назначили в 2020 году, а пост заместителя председателя правительства республики Ольга Абрамова заняла в 2021 году.