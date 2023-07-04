Глава Удмуртии объявил о кадровых перестановках в правительстве

Постоянный представитель главы Удмуртии — заместитель председателя правительства Сергей Смирнов уходит со своего поста. Об этом объявил журналистам 4 июля глава Удмуртии Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Смирнов Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Константин Сунцов Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Следующая фотография 1 / 3 Сергей Смирнов Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Константин Сунцов Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Для меня, конечно, это значимый человек в команде. Я ему очень благодарен за то, что мы многое сделали здесь. В целом, вы знаете, он отвечал за внутреннюю политику Удмуртии, все политические процессы. Я считаю, что он в высшей степени профессионально и качественно делал свою работу»,— заявил господин Бречалов.

Должность постпреда главы Удмуртии при президенте РФ займет первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов. «Мне и нам он очень нужен в Москве, потому что это емкий, основной рынок капитала, большинство инвесторов там. Взаимодействие с ними — новый виток, новый этап экономики развития»,— рассказал глава региона.

Первым вице-премьером станет заместитель председателя правительства Ольга Абрамова. Она будет отвечать за экономический блок.

Напомним, господин Смирнов занимал должность постпреда главы с ноября 2022 года. Первым вице-премьером Удмуртии Константина Сунцова назначили в 2020 году, а пост заместителя председателя правительства республики Ольга Абрамова заняла в 2021 году.