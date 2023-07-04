В Курганской области планируют закупить более 25 пожарных машин

Для муниципальных постов пожарной охраны в Курганской области планируется закупить 25–30 пожарных автомобилей. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Вадим Шумков.

По словам главы региона, обновить парк служебных автомобилей планируется в конце 2023-го — первом полугодии 2024 годов. Он добавил, что власти окажут поддержку при закупке пассажирских автобусов для Кургана.

«Будем рассматривать субсидирование покупки ещё более 70 единиц пассажирских автобусов при условии готовности перевозчиков и городской администрации. В текущих условиях загадывать что-либо сложно, но, если все по бюджету сложится — сделаем», — пояснил Вадим Шумков.

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