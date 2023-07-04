Суд временно закрыл пиццерию «Томато» в воронежском ТРЦ «Галерея Чижова»

Ленинский райсуд Воронежа закрыл на десять дней пиццерию «Томато», расположенную в ТРЦ «Галерея Чижова» на улице Кольцовской, 35. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Заведение должно быть закрыто до 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказали «Ъ-Черноземье» в надзорном органе, его сотрудники в начале июня подтвердили «один случай инфекционного заболевания, полученного после посещения заведения».

Управление Роспотребназора провело санитарно-эпидемиологическое расследование и выявило ряд нарушений в работе заведения.

По оценке ведомства, планировка производственных помещений в нем «не обеспечивает последовательность технологических процессов», «вакцинация, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников проведены несвоевременно», а также нарушены «требования к дезинфекционному режиму и правилам личной гигиены»

Сотрудники Роспотребнадзора посчитали, что это «может привести к распространению инфекционных заболеваний и массовых отравлений среди населения», и составили административный протокол по статье о «нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» (ст. 6.6 КоАП РФ). Статья предусматривает для юрлиц максимальное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток, однако суд по иску Роспотребнадзора назначил заведению менее жесткую санкцию.

Юрлицом сети пиццерий «Томато» указано ООО «Мастер франшиза», зарегистрированное в Туле в июне 2019 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО — 10 тыс. руб. Эта компания владеет брендом заведений. Основной вид деятельности — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, за исключением авторских прав. Бенефициар — Лев Глик, генеральный директор — Ярослав Голованов. По собственным данным компании, рестораны под брендом «Томато» работают в России с 2011 года. В Воронеже действуют десять точек, с учетом закрытой решением суда.

Какие новые проекты анонсировали на ресторанном рынке Воронежа и Липецка — в материале «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте