Житель Ярославля погиб в лифте при невыясненных обстоятельствах

В Заволжском районе Ярославля в лифте было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Происшествие случилось около 22:00 вечера 2 июля. Сетевое издание 76.ru сообщает, что погибший был лифтером и пришел чинить лифт на проезде Доброхотова. Эту версию предстоит проверить следователям, проверку ведет территориальный следственный отдел СКР.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти»,— рассказали в ярославском управлении СКР.

По итогам проверки следователи решат, возбуждать ли по данному факту уголовное дело.

Андрей Иванов