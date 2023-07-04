Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Ярославля погиб в лифте при невыясненных обстоятельствах

В Заволжском районе Ярославля в лифте было обнаружено тело 53-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Происшествие случилось около 22:00 вечера 2 июля. Сетевое издание 76.ru сообщает, что погибший был лифтером и пришел чинить лифт на проезде Доброхотова. Эту версию предстоит проверить следователям, проверку ведет территориальный следственный отдел СКР.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти»,— рассказали в ярославском управлении СКР.

По итогам проверки следователи решат, возбуждать ли по данному факту уголовное дело.

Андрей Иванов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...