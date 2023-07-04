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Коммерсантъ FM
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ФСБ попросила арестовать иностранца по фамилии Ерменко за шпионаж

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте иностранного гражданина по фамилии Ерменко по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ), сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. Дата рассмотрения еще не назначена

«Ходатайство следствия об избрании Ерменко С. П., которому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу зарегистрировано сегодня»,— сказал собеседник «РИА Новости».

Каких-либо подробностей о деле не приводится. На сайте Лефортовского суда карточка дела пока не появилась.

Олеся Павленко

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