Япония выразила России протест после посещения полпредом Трутневым Итурупа

Правительство Японии выразило протест России в связи с посещением заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева острова Итуруп, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Трутнев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Юрий Трутнев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во вторник, 4 июля, вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев провел совещание в Курильске на острове Итуруп по вопросу об обеспечении эффективного функционирования преференциального режима на островах Курильской гряды. «Произошедшее не соответствует позиции нашей страны по северным территориям и является совершенно недопустимым»,— отреагировали на визит российского чиновника в Токио (цитата по ТАСС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя протест Японии, заявила, что советует Токио выучить вопрос о принадлежности Курильских островов.

«Остров наш. Пора выучить»,— написала госпожа Захарова в Telegram-канале.

Россия и Япония с середины прошлого века не могут прийти к соглашению по итогам Второй мировой войны из-за вопроса принадлежности южной части Курильских островов. Токио оспаривает суверенитет Москвы над островами Итуруп, Кунашир, Шикотан и групп островов Хабомаи, которые попали под контроль России после Второй мировой войны. В марте 2021 года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что вопрос принадлежности островов можно решить согласно Совместной советско-японской декларации 1956 года. По ней, Москва может рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. После того как Япония присоединилась к антироссийским санкциям из-за Украины, РФ в марте 2022 года отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах.

Георгий Рамонов