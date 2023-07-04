Пермьстат: прибыль предприятий края снизилась на 62,4% по сравнению с прошлым годом

За январь — апрель 2023 года предприятия края получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 85 млрд руб., что на 62,4% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В целом по краю 72,1% обследованных предприятий завершили этот период с прибылью в объеме 92,8 млрд руб. Это на 60,5% ниже показателя января — апреля 2022 года. Сумма убытка нерентабельных организаций края уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 15,7% и составила 7,9 млрд руб.

Организациями промышленного производства с начала 2023 года также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 73,9 млрд руб. Доля прибыльных организаций в промышленности края составила 70,4%. Сумма прибыли, полученная ими, достигла 79 млрд руб. (на 64,3% ниже аналогичного показателя за январь — апрель 2022 года).