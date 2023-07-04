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21% жителей Ижевска имеют подработку

В столице Удмуртии 21% местных жителей помимо основного рабочего места имеют еще и работу по совместительству. При этом 17% не скрывают этого от основного работодателя, сообщает пресс-служба SuperJob.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом 32% работодателей действительно не одобряют ситуацию, когда штатные работники трудятся в других местах на условиях совместительства. Аргументируют свое мнение тем, что чрезмерная загруженность сказывается на качестве работы. Нейтрально такую ситуацию воспринимают 49% работодателей, а еще 14% подработку приветствует.

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