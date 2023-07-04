В ДТП под Воронежем погибли две жительницы Московской области

Две жительницы Московской области погибли в ДТП, которое произошло в ночь с 3 на 4 июля на трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону . Также в аварии пострадал еще один житель Московской области.

По предварительным данным, 51-летний житель Подмосковья уснул за рулем Nissan X-Trail, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону. Из-за этого он потерял управление и съехал в кювет. Автомобилист получил травмы и был доставлен в больницу. Его пассажирки в возрасте 62 и 85 лет скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

По данным полиции, за последние сутки в регионе было зарегистрировано 102 ДТП: 69 — в Воронеже, 21 — в районах области, 12 — на федеральных трассах. В десяти авариях 11 человек получили различные травмы и два человека погибли (жительницы Московской области).

Алина Морозова

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