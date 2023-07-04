В ПСБ сообщили, какие квартиры чаще всего берут в ипотеку в Оренбурге

Жители Оренбурга, покупающие жилье в ипотеку в банке ПСБ, чаще всего приобретают однокомнатные квартиры. Среди всех клиентов таковых насчитывается 40%, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

На втором месте по популярности идут трехкомнатные квартиры (35%), на долю двухкомнатных квартир приходится четверть всех сделок.

Более половины клиентов выбирают квартиру в Северо-Восточном жилом районе Оренурга. На втором месте по востребованности – новостройки, расположенные в центральной части города в районе улицы Терешковой и Проспекта Победы.

Средняя площадь приобретаемой в ипотеку однокомнатной квартиры составляет 38 кв. м, двухкомнатной — 42 кв. м, трехкомнатной — 70 кв м.

Средний чек ипотечного займа составляет 2,3 млн руб. Доля новостроек составляет 42%.

Андрей Сазонов