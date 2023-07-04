В Казани запустили первый в Татарстане центр оформления на службу по контракту

Сегодня, 4 июля, в Казани заработал первый в Татарстане центр оформления на военную службу по контракту. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский, Коммерсантъ

Центр получил название «Батыр», а находится он на улице Воровского, 25. Желающие подписать контракт могут сэкономить в центре время при сборе необходимых документов и медицинских справок. Сам центр работает по принципу единого окна. Здесь желающие могут подписать контракт с Минобороны, получить необходимую информацию об условиях заключения контракта и поддержку в оформлении документов.

"Ъ-Казань"