Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на автобусные туры в Анапу

Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на летние автобусные туры в Анапу. Сведения об этом опубликовала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

В частности, в компании «Мультитур» распроданы все билеты на 16 июля. Туроператор прорабатывает возможность запуска третьего автобусного тура на курорт.

«Ажиотаж связан с тем, что у многих уже забронированы гостиницы на юге России, а найти железнодорожный билет в Анапу в купейных вагонах практически нереально даже в 8 утра в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за 1-3 минуты, в кассах приобрести билет также невозможно»,— говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что трансфер в Анапу из Сочи занимает от 7 до 9 часов, что сказывается на длительности поездки. В связи с данными условиями автобусные поездки из Москвы в Анапу пользуются повышенным интересом у туристов. Стоимость одного билета с багажом в среднем достигает 5 тыс. руб. Ситуация может обернуться скорым дефицитом билетов на курорт, считают специалисты.

Анастасия Донскова

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