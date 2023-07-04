Гарантийный фонд Ставрополья в 2023 году на треть увеличил выдачу поручительств

За первые шесть месяцев 2023 года Гарантийный фонд Ставропольского края предоставил предпринимателям региона 144 поручительства на сумму 1,5 млрд руб. Предприятия получили кредитные средства на сумму 3,1 млрд руб. Это на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщил в своем Telegram-канале глава министерства экономического развития региона Денис Полюбин.

В прошлом году организация выдала поручительства на сумму 811 млн руб., что позволило пользователям получить средства в размере 1,5 млрд руб.

Отмечается поддержка Гарантийного фонда, предоставленная начинающим предпринимателям. В текущем году им было предоставлено 12 поручительств на сумму 63 млн руб., в результате чего они получили кредиты на сумму 277,4 млн руб. В прошлом году доля начинающих предпринимателей была значительно меньше. За год было выдано 6 поручительств на 5,8 млн руб., обеспечивших кредиты в размере 13 млн руб.

Анастасия Назарова