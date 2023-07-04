Театральный институт в Петербурге открыл набор на курсы для драмтеатра в Мариуполе

Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге открыл целевую программу для актеров и режиссеров. Планируется, что после обучения выпускников направят в Мариупольский драматический театр, следует из заявления РГИСИ.

На обучение институт приглашает жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области. Руководителем курса «Актерское искусство» станет российский артист и режиссер, доцент РГИСИ Александр Кладько, мастером по специальности «Режиссура театра» назначен российский режиссер, доцент РГИСИ и преподаватель режиссера Александра Сокурова Анатолий Праудин.

Институт проведет отборочный тур в дистанционном формате. Рекомендованные к поступлению абитуриенты приедут в Петербург для прохождения вступительных испытаний.

Напомним, что 16 марта 2022 года здание драматического театра в Мариуполе было разрушено взрывом, в этот момент в бомбоубежище в здании находились люди. Украинская сторона обвинила Москву в нанесении удара. В Минобороны России обвинение отрицали. В российском ведомстве заявили, что здание «заминировали и взорвали боевики националистического батальона "Азов"» (признано в РФ террористическим и запрещено).

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте