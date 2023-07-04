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Коммерсантъ FM
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Гранатомимометчик

Украинского солдата посадили за стрельбу из гранатомета по жилому комплексу в Северодонецке

В ЛНР к 14 годам колонии строгого режима приговорили украинского солдата, который, используя высокоточную наплечную ракетную установку, обстрелял гражданский объект в Северодонецке, но ни в кого не попал.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Верховный суд ЛНР, рассказали «Ъ» в Главной военной прокуратуре (ГВП), рассмотрел уголовное дело Алексея Прилуцкого из Киева, который с марта 2022 года в звании солдата проходил военную службу в войсковой части №3027 (оперативная бригада «Барс») национальной гвардии Украины в должности стрелка-гранатометчика.

Утром 16 июня 2022 года, установил СКР, солдату Прилуцкому от командования «Барса» поступил приказ осмотреть несколько жилых зданий в городе Северодонецке «в целях установления возможного нахождения военнослужащих Российской Федерации и Народной милиции ЛНР».

В ходе зачистки солдат Прилуцкий увидел в окне квартиры первого этажа молодежного жилого комплекса «Мрия» человека, который, как потом выяснилось, в боевых действиях не участвовал. Тем не менее, как следует из показаний самого военного, он достал ручной противотанковый гранатомет Precision Shoulder-Fired Rocket Launcher-1 (PSRL-1 — высокоточная наплечная ракетная установка), зарядил его гранатой с осколочной боевой частью и выстрелил, целясь в окно. При этом, отмечается в уголовном деле, солдат безразлично относился к «последствиям в виде ранения или гибели гражданина». Однако граната попала не в стекло, а в бетонный козырек над подъездом и взорвалась. Ударная волна и осколки выбили окна и повредили в квартире потерпевшего мебель. Ущерб он потом оценил в размере 100 тыс. руб.

Солдат Прилуцкий вернулся на позицию, которую занимало его подразделение, где они и были захвачены в плен наступавшими российскими войсками.

Учитывая, что подсудимый полностью признал свою вину, Верховный суд ЛНР, как сообщили «Ъ» в ГВП, назначил солдату Прилуцкому 14 лет колонии строгого режима за покушение на убийство, совершенное общеопасным способом (ст. 30 и ст. 105 УК), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК), а также применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст. 356 УК).

Николай Сергеев

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