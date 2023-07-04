Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По факту ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в Челябинске возбудили уголовное дело

Следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по факту столкновения КамАЗа с микроавтобусом на Свердловском проспекте 2 июля. В результате аварии Ford Transit, выполнявший заказной рейс, перевернулся, шестерым пассажирам потребовалась госпитализация.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, взявшей под контроль ход расследования уголовного дела, трем пассажирам микроавтобуса – семейной паре и ребенку 2012 года рождения – причинены тяжкие телесные повреждения.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...