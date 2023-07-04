По факту ДТП с перевернувшимся микроавтобусом в Челябинске возбудили уголовное дело

Следственное управление УМВД России по Челябинску возбудило уголовное дело по факту столкновения КамАЗа с микроавтобусом на Свердловском проспекте 2 июля. В результате аварии Ford Transit, выполнявший заказной рейс, перевернулся, шестерым пассажирам потребовалась госпитализация.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, взявшей под контроль ход расследования уголовного дела, трем пассажирам микроавтобуса – семейной паре и ребенку 2012 года рождения – причинены тяжкие телесные повреждения.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).