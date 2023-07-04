Бездомного мужчину подозревают в избиении до смерти своего знакомого в квартире на улице Драгунова в Ижевске

В столице Удмуртии в квартире по улице Драгунова 2 июля обнаружили тело 40-летнего местного жителя. В избиении, повлекшем его смерть, подозревают 41-летнего знакомого погибшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По данным следствия, мужчина, не имеющий определенного места жительства, временно проживал в квартире своего знакомого. Они вместе систематически употребляли алкоголь, однако ночь на 2 июля закончилась трагедией. Нетрезвые мужчины повздорили.

Конфликт привел к тому, что подозреваемый избил своего знакомого, в результате чего тот скончался. Мужчина собрал свои вещи и скрылся.

В настоящее время подозреваемого задержали. В рамках расследования осмотрено место происшествия, назначены экспертизы и допрашиваются свидетели. Следователь готовит материалы для предъявления задержанному обвинения и заключения его под стражу.