Погрузка на ЮУЖД выросла на 3,5% в первом полугодии

В январе-июне погрузка на Южно-Уральской железной дороге составила 35,9 млн т. Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в ЮУЖД.

Ощутимее всего в первом полугодии выросла погрузка зерна (+43,6%), каменного угля (+19,4%) и строительных грузов (+10,8%). При этом снизился объем отправки промышленного сырья и формовочных материалов (-10,4%), нефти и нефтепродуктов (-6,1%).

Грузооборот за январь-июнь на ЮУЖД сократился на 4,5% и составил 91,2 млрд тарифных тонно-км. Показатель с учетом пробега порожних вагонов уменьшился на 3,9%, до 114,5 млрд тонно-км.

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