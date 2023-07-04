Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, что подготовили организаторы кинопоказа под открытым небом в усадьбе Grand Jardin.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Le Cine Festival du Ritz Paris Фото: Le Cine Festival du Ritz Paris

Недавно знаменитый гранд-отель Ritz Paris объявил об очень, на мой вкус, симпатичном мероприятии. С 11 по 13 июля отель проведет летний кинофестиваль. Так громко и значительно — а что, Ritz как-никак — назвали серию показов популярных фильмов на большом экране под открытым небом в Grand Jardin, который любят не только постояльцы отеля, но и местные жители.

Разумеется, это не просто кинотеатр в саду. Смотреть фильмы предлагается под закуски от шеф-повара Жерома Легра, десерты от Франсуа Перре и коктейли от шеф-бармена Ромена де Курси. Звучит как отличный план для летнего вечера.

Конечно, Ritz не единственный отель, предлагающий необычный киноопыт. Самый распространенный вариант — кинотеатр на пляже. Если я просто буду зачитывать названия отелей, где фильмы можно смотреть в такой романтичной обстановке, не хватит и нескольких «Стилей».

Оригинальную концепцию отельного кинотеатра предложил Hotel Ort в бразильском Кампус-ду-Жордау. Кроме обычных сеансов тут есть детские. Дети могут валяться на подушках, играть и, разумеется, есть попкорн. Его готовит автомат в ретро-стиле при входе в кинотеатр.

Но все же один из лучших кинотеатров — в мюнхенском Bayerischer Hof. Тут есть полноценный премиальный кинотеатр на 38 мест. Новейшие достижения в звуке, самые удобные кресла и бар прямо у входа в него в наличии. Купить билеты в кино могут и люди с улицы, но у постояльцев, разумеется, свои преимущества, включая возможность проследовать внутрь в тапочках.