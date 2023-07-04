«Россияне смело покупают автомобили с дизельными моторами»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как меняется отношение к авто с двигателем внутреннего сгорания на Западе и в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Я думаю, многие еще не забыли те не совсем давние времена, когда дизельный двигатель считался перспективным направлением в деле борьбы за экологию. Не потому, что солярка горит с меньшим количеством всяких вредных остатков, чем бензин. Просто расход у дизеля меньше, а потому меньше и цифры углеродного следа.

Сколько сил было потрачено на промоушен дизельных технологий. В июне 2006 года победой дизельного прототипа Audi завершилась гонка «24 часа Ле-Мана». Это был первый случай победы в этих состязаниях автомобиля на солярке. К слову, экипаж Audi занял и третье место. А дизельные моторы показали тогда себя не только быстрыми, но и надежными — до финиша в тот день добралась только половина участников.

Но сегодня совсем другие времена. Муниципалитеты ряда европейских городов вообще не хотят видеть на своих улицах машины с дизельными моторами. Уже совсем скоро в Старом Свете будет категорически запрещена продажа новых машин с двигателями внутреннего сгорания. А неделю назад бывший генеральный директор Audi Руперт Штадлер получил 21 месяц тюрьмы условно за то, что вверенная ему компания устанавливала на дизельные машины марки программное обеспечение, которое искажало в лучшую сторону данные о вредных выбросах.

Впрочем, с определенного момента все происходящее на Западе как бы перестало нас касаться. И россияне смело покупают на вторичном рынке автомобили с дизельными моторами — соответствующий рейтинг на днях опубликовали эксперты «Авито Авто». Самый популярный автомобиль с пробегом, работающий на солярке, — это Toyota Land Cruiser. В пятерку самых востребованных также вошли дизельные BMW 5-й серии, BMW X5, VW Touareg и Hyundai Santa Fe.

Лидер по востребованности машин на солярке — Калининградская область. Там на вторичном рынке почти у трети автомобилей под капотом стоит дизельный мотор. Более высокая, чем в среднем по стране, доля дизельных автомобилей зафиксирована также в двух столицах и Хабаровском крае.