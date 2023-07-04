В Ярославле начинается ремонт путепровода «Молот» и Мукомольного переулка

В Ярославле на этой неделе должна быть объявлена закупка на ремонт еще 10 муниципальных дорог. Об этом на общегородском совещании заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.
Фреза
Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
За счет средств областной субсидии и денег 2024 года, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги», планируется в текущем году сделать 10 светофоров и 74 участка дорог. Проекты по 20 дорогам уже прошли госэкспертизу.
«Задача до конца недели объявить закупку по трем лотам (это 10 улиц), чтобы во второй декаде июля был выбран подрядчик, и мы в июле приступили к этим работам. Это путепровод «Молот», Мукомольный и Гагаринский переулки, улицы Хуторская, Ушакова, Титова, Лисицына, Менжинского, участки улиц Войнова и Кудрявцева»,— перечислил Николай Степанов.
Согласно плану-графику заказчика работ МКУ «Агентство по муниципальном заказу ЖКХ», финансирование по трем лотам составит более 162 млн руб.