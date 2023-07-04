В Ярославле начинается ремонт путепровода «Молот» и Мукомольного переулка

В Ярославле на этой неделе должна быть объявлена закупка на ремонт еще 10 муниципальных дорог. Об этом на общегородском совещании заявил заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фреза

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фреза

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

За счет средств областной субсидии и денег 2024 года, выделенных по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги», планируется в текущем году сделать 10 светофоров и 74 участка дорог. Проекты по 20 дорогам уже прошли госэкспертизу.

«Задача до конца недели объявить закупку по трем лотам (это 10 улиц), чтобы во второй декаде июля был выбран подрядчик, и мы в июле приступили к этим работам. Это путепровод «Молот», Мукомольный и Гагаринский переулки, улицы Хуторская, Ушакова, Титова, Лисицына, Менжинского, участки улиц Войнова и Кудрявцева»,— перечислил Николай Степанов.

Согласно плану-графику заказчика работ МКУ «Агентство по муниципальном заказу ЖКХ», финансирование по трем лотам составит более 162 млн руб.

Андрей Иванов