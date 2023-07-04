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В Самарской области четырех человек обвинили в хищении 28 тонн нефти

Силовики завершили расследование уголовного дела о самовольном подключении к нефтепроводу группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ) и краже организованной группой (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Следствие установило, что один из обвиняемых задумал тайно повредить трубопровод и похитить нефть, а затем продать ее. В преступной схеме он задействовал еще трех мужчин, выяснило областное СУ СК РФ.

Фигуранты дела нашли нужный инструмент, технику, средства связи и приспособили транспорт для скрытой перевозки похищенного. Преступление было совершено в октябре минувшего года в Красноярском районе.

Обвиняемые организовали незаконную врезку в нефтепровод и перелили продукцию в автомобиль с заранее установленной в полуприцепе емкостью для скрытой перевозки. Затем похищенное перелили в бензовоз и транспортировали до места хранения. Правоохранители задержали транспорт на месте преступления.

Материальный ущерб превысил 660 тыс. руб. Это эквивалентно 28 т нефтепродукта. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд.

Ранее силовики арестовали пятерых предполагаемых нефтеврезчиков в Самарской области. По версии полиции, подозреваемые собирались с помощью спецтехники организовать врезку в магистральный нефтепродуктопровод. Предполагалось, что похищенное топливо будет поступать на нефтедобывающий комплекс, а затем перевозиться на автобойлерах под видом добываемого сырья. Похитить нефть мужчинам помешали силовики.

Георгий Портнов

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