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Коммерсантъ FM
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«Сумма кажется крохотной»

Дмитрий Буткевич — о торгах «20th Century to Now»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, чем примечателен аукцион дома Phillips.

Фото: Phillips Auctioneers

Фото: Phillips Auctioneers

Итак, последним в череде лондонских вечерних аукционов перед наступившим летним перерывом провел свои торги дом Phillips. Он, как вы, конечно, помните, имеет «русские корни», поскольку с 2008 года принадлежит компании Mercury Group отечественного происхождения.

Так вот, Phillips провел аукцион «20th Century to Now», который принес чуть более 9 млн фунтов стерлингов ($11,4 млн). Эта сумма кажется крохотной в сравнении с аналогичными аукционами конкурентов из Christie’s и Sotheby’s — $81 млн и $252 млн соответственно. Правда, у последних $108 млн получил Густав Климт, ставший самым дорогим европейским аукционным лотом.

У Phillips таких волнений не было. Из 111 выставлявшихся лотов аукционист Генри Хайли 18 раз произносил «pass» («пропускаем» или «проехали»). Это много для самых престижных в линейке вечерних торгов. Среди «проехавших» были Энди Уорхол, Бэнкси и Яйои Кусама. Интересной особенностью аукциона стал стринг работ из коллекции Томаса Леманна, юриста из Нового Орлеана, недавно скончавшегося коллекционера. Эта группа, состоящая из 20 с лишним скульптур, не имела резерва. А это, в свою очередь, привело к ряду крайне необычных событий для вечерних торгов: некоторые работы снизились в конечной цене относительно старта.

Трибуну заняла аукционист Луиза Симпсон. Торговались за «Сидящую вооруженную фигуру» Бернарда Медоуза. В торговом зале и на телефонах воцарилась тишина. Экраны, объявляющие онлайн-ставки, погасли. Скульптура изначально была оценена в 8-12 тыс. фунтов. Торги начались с 4 тыс. Какое-то время голос Симпсон был единственным звуком в комнате. Она снизила цену до 2 тыс. фунтов, потом до 1 тыс. Наконец, онлайн-участник из Швейцарии решил предложить 1,1 тыс. фунтов стерлингов. «Сидящая вооруженная фигура» в конечном итоге ушла за 2159 фунтов с учетом сборов.

И еще один Медоуз. Две работы — рисунки для двух скульптур. Эстимейт — 700-1000 фунтов. Начали с 350, упали до 50 фунтов, ушла работа в зал за 100 фунтов. Эксперты немного издевательски называют лот «самым дешевым, проданным на европейском аукционе».

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