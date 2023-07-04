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Коммерсантъ FM
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Турция и Египет восстановили дипотношения спустя 10 лет

Турция и Египет спустя десять лет полностью восстановили дипломатические отношения и назначили послов. Дипломатическую миссию Египта в Анкаре возглавит Амр аль-Хамами, Турции в Каире — Салих Мутлу Шен.

«Турецкая Республика и Арабская Республика Египет объявляют о выведении дипломатических отношений между двумя странами на уровень послов. Повышение уровня дипломатических отношений между двумя странами осуществлено в соответствии с решением, принятым президентами двух стран»,— говорится в сообщении турецкого МИДа.

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства отмечается, что этот шаг будет содействовать нормализации двусторонних отношений и отражает взаимную волю к дальнейшему развитию между турецким и египетским народами.

Отношения между Египтом и Турцией значительно ухудшились после свержения президента Мухаммеда Мурси летом 2013 года. 23 ноября 2013 года египетские власти отозвали своего посла из Турции, а также объявили турецкого посла персоной нон грата. В марте 2021 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о возобновлении контактов Анкары и Каира на дипломатическом уровне.

Милена Костерева

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