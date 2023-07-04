Бакалаврам-целевикам медицинских вузов в Прикамье смогут платить стипендию

Бакалаврам-целевикам медицинских вузов Прикамья планируют выплачивать стипендию. Это предусматривает законопроект, внесенный в краевое заксобрание губернатором Дмитрием Махониным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край», нововведение коснется студентов медицинских сузов и вузов, обучающихся по целевому договору. В случае принятия законопроекта размер денежной поддержки будет равен размеру стипендии обучающихся «целевиков» по программам специалитета: 6,4 тыс. руб.— в первом семестре, 11,2 тыс. руб.— во втором.

Законопроект рассмотрят в августе.