«Дюртюлимелиоводстрой» оштрафовали на 250 тыс. рублей за невывоз мусора в Межгорье

ООО «Дюртюлимелиоводстрой» (один из регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами) оштрафовано на 250 тыс. руб. за повторное в течение года несоблюдение требований охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировке, обработке, утилизации или обезвреживания отходов производства и потребления (ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ). В адрес руководителя компании внесено представление.

Проверку исполнения компанией природоохранного законодательства провела прокуратура Межгорья, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Установлено, что предприятие около недели не очищало мусорные баки контейнерных площадок города от ТКО, нарушая график вывозов отхода производства и потребления.

После вмешательства надзорного органа нарушения устранены.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно требовал от руководства минэкологии расторгнуть договор с «Дюртюлимелиоводстроем», который не выполняет свои обязательства. В феврале текущего года на заседании Курултая глава минэкологии Нияз Фазылов сообщил, что работа по подготовке к расторжению соглашения с «Дюртюлимелиоводстрой» ведется из-за срывов графиков вывоза мусора и жалоб населения. Около двух недель назад регоператор жаловался на запрет вывоза мусора на ряд полигонов в республике.

Майя Иванова

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