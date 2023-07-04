Хакасия вложит в строительство дороги к туристическому поселку почти 1 млрд рублей

Власти Республики Хакасия направят 983 млн руб. в обустройство дороги к поселку Вершина Теи, где расположена лыжная база национальной сборной. Контракт подразумевает реконструкцию участка автомобильной дороги Аскиз - Бирикчуль - Вершина Теи. В ходе реконструкции также будут проведены работы по строительству обходной дороги вокруг перевала Аян. Подрядчик для выполнения работ уже определен, им стала дорожно-строительная компания «НБС-Сибирь», рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ Фото: Никита Бойко, Коммерсантъ

Работы должны закончиться в 2025 году.

Поселок Вершина Теи расположен в Аскизском районе Хакасии. Со всех сторон он окружен невысокими хребтами. Здесь находится спортцентр «Тея» – многофункциональный круглогодичный комплекс, который обеспечен сертифицированными лыжными трассами.

В разное время в Тее тренировались лыжники — Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Елена Вяльбе, биатлонист Александр Тихонов.

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Лолита Белова