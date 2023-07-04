Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Биннофарм Групп» продолжает демонстрировать лучшую динамику среди крупнейших фармацевтических компаний на розничном рынке РФ

Прирост продаж фармацевтической компании «Биннофарм Групп» в розничном сегменте за первые пять месяцев 2023 года составил 29% относительно того же периода 2022 года (3,3 млрд руб. в денежном выражении). Этот показатель является лучшей динамикой среди крупнейших производителей лекарственных препаратов на российском рынке. По данным аналитического агентства AlphaRM по итогам мая «Биннофарм Групп» занимает девятое место (sell out) в ретейле и второе место среди отечественных производителей.

Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»: «Компания несколько месяцев подряд удерживает место в первой десятке производителей лекарственных препаратов на российском рынке, несмотря на геополитические и другие изменения, которые касаются как производства, так и продвижения, продаж. Согласно данным DSM, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в денежном выражении за первые пять месяцев этого года сократился почти на 8,9% относительно того же периода 2022 года. Однако «Биннофарм Групп» продолжает показывать существенную положительную динамику, которая стала возможной благодаря устойчивой бизнес-модели и сбалансированному продуктовому портфелю, а также эффективно выстроенной системе продвижения во всех регионах России. В ближайшие месяцы мы прогнозируем дальнейшее усиление позиций компании в этом важном для нас сегменте».

ООО «Биннофарм Групп»

Реклама

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...