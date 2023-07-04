«Биннофарм Групп» продолжает демонстрировать лучшую динамику среди крупнейших фармацевтических компаний на розничном рынке РФ

Прирост продаж фармацевтической компании «Биннофарм Групп» в розничном сегменте за первые пять месяцев 2023 года составил 29% относительно того же периода 2022 года (3,3 млрд руб. в денежном выражении). Этот показатель является лучшей динамикой среди крупнейших производителей лекарственных препаратов на российском рынке. По данным аналитического агентства AlphaRM по итогам мая «Биннофарм Групп» занимает девятое место (sell out) в ретейле и второе место среди отечественных производителей.



Екатерина Славгородская, директор по продажам и продвижению «Биннофарм Групп»: «Компания несколько месяцев подряд удерживает место в первой десятке производителей лекарственных препаратов на российском рынке, несмотря на геополитические и другие изменения, которые касаются как производства, так и продвижения, продаж. Согласно данным DSM, объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в денежном выражении за первые пять месяцев этого года сократился почти на 8,9% относительно того же периода 2022 года. Однако «Биннофарм Групп» продолжает показывать существенную положительную динамику, которая стала возможной благодаря устойчивой бизнес-модели и сбалансированному продуктовому портфелю, а также эффективно выстроенной системе продвижения во всех регионах России. В ближайшие месяцы мы прогнозируем дальнейшее усиление позиций компании в этом важном для нас сегменте».

ООО «Биннофарм Групп»