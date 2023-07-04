Пермский центр исторической памяти оштрафовали за дискредитацию армии

Мотовилихинский райсуд Перми оштрафовал местную региональную благотворительную общественную организацию «Центр исторической памяти» по административному делу о дискредитации вооруженных сил.

Как сообщает Properm.ru, центр был оштрафован на 300 тыс. руб. При этом его представители на рассмотрение дела не явились.

Руководитель центра Александр Чернышов сейчас находится в СИЗО по обвинению в покушении на контрабанду части архива пермского отделения «Мемориала» (внесен в реестр иностранных агентов, ликвидирован решением суда). По версии следствия, Александр Чернышов и экс-председатель пермского отделения Роберт Латыпов (включен в список иностранных агентов) пытались вывезти документы в Германию.