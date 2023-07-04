В Курской области предпринимательницу осудили за аферу с поставкой коневоза

Ленинский райсуд Курска вынес обвинительный приговор за мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) учредителю и руководителю ООО «Тепловик» Ольге Морозовой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области. Предпринимательнице назначили штраф в 500 тыс. руб.

В основу уголовного дела легли события 2019 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», конноспортивная школа Курской области объявила конкурс на поставку коневоза с начальной ценой 10,3 млн руб. Его выиграл «Тепловик», предложив «лучшую цену». По данным областной прокуратуры, она составила более 6 млн руб.

По версии следствия, с которой в итоге согласился суд, Ольга Морозова заключила со спортивной школой договор со сроком поставки до декабря 2019 года и получила предоплату в размере более 2 млн руб. Обязательства она не выполнила, а «полученными деньгами распорядилась по собственному усмотрению». Как уточняет прокуратура, выигравшая торги предпринимательница скрылась — ее задержали в Московской области в декабре 2022 года.

Ленинский райсуд пришел к выводу, что осужденная Морозова заслуживает наказания в виде 1,5 млн руб. штрафа, но учел «смягчающие обстоятельства» и снизил его на 1 млн руб. К таковым были отнесены «срок нахождения под стражей, наличие малолетнего ребенка, возмещение ущерба спортивной школе и привлечение к уголовной ответственности впервые».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте