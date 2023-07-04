Зарубежные СМИ: Почему Израиль проводит операцию в Дженине?

Израиль начал крупнейшую за 20 лет военную операцию. Идет зачистка в палестинском Дженине — центре активности боевиков. Задействованы беспилотники, авиация и наземные силы. Есть погибшие и раненые. Палестинские власти прекратили все контакты с Израилем и обратились за помощью к международному сообществу. В свою очередь, США выражают поддержку Израилю. О том, почему он решился на операцию, — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamad Torokman, Reuters Фото: Mohamad Torokman, Reuters

Лагерь на окраине города Дженин на севере Западного берега был создан в 1950-х годах. Этот похожий на гетто район долгое время считался центром того, что палестинцы считают вооруженным сопротивлением, а израильтяне — терроризмом, пишет The Guardian. Ситуация в лагере ухудшилась во время пандемии: безработица и тяжелая экономическая ситуация привели к росту популярности радикальных группировок, которые стали давать деньги на проведение операций против Израиля. Теряющие поддержку палестинские власти ничего не могли с этим сделать.

По данным ЦАХАЛ, за последние месяцы боевики из Дженина совершили около 50 нападений на граждан Израиля и убили не менее 23 человек. Но только половина из 140 убитых в ответ палестинцев была связана с боевиками, отмечает Associated Press.

Всплеск насилия усилил давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Он оказался зажат между бескомпромиссными партнерами по коалиции, требующими более агрессивных военных действий, и западными союзниками Израиля, призывающими к сдержанности, пишет The Washington Post.

Операция получила название «Дом с палисадником». При этом изначально армия пыталась избежать самого слова «операция». Как считают израильские СМИ, так власти хотели продемонстрировать, что происходящее носит ограниченный характер и не продлится долго. Зачистка должна была занять от 24 до 48 часов. Однако уже вечером 3 июля Нетаньяху заявил, что «Дом с палисадником» будет продолжаться столько, сколько необходимо, пока миссия не будет выполнена.

Израиль использует беспилотники, наземные силы и впервые за долгое время боевую авиацию. Палестинские СМИ заявляют об атаках на гражданские объекты — больницы и мечети. The Guardian сообщает о тысячах беженцев, которые покинули лагерь в Дженине.