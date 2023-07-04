Саратовские бизнесмены могут получить до миллиона в виде субсидии по лизингу

Министерство экономического развития Саратовской области принимает заявки от предпринимателей на субсидии на развитие лизинга основных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поддержку предоставляют на конкурсной основе. Выплата покроет часть первого взноса по договорам лизинга, заключенным в этом году.

По одной заявке можно получить максимум 1 млн руб. — до 90% от суммы уплаченного взноса. «Результатом предоставления субсидии должно стать создание предпринимателем в текущем году не менее 5% новых рабочих мест от среднесписочной численности работников», — говорится в релизе.

Заявки принимают до 11 августа включительно по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, каб. 903. Дополнительную информацию можно найти на сайте минэконома или получить по телефонам: (8452) 26-45-70, 26-14-86, 26-24-32.

«Содействие предпринимателям в создании и развитии бизнеса соответствует задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — уточнили в ведомстве.

Дарья Васенина