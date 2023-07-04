Девять жителей Удмуртии осудили за организацию азартных игр с миллионным доходом

В Удмуртии суд вынес приговор девяти местным жителям, которых признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, незаконную деятельность они вели в Сарапуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

По данным суда, свою преступную деятельность участники группы вели с 2021 по 2022 года. Незаконные азартные игры принесли им доход в размере 1,4 млн руб.

Суд назначил виновным наказание в виде условного лишения свободы на срок от года до года и двух месяцев, а также назначил испытательный срок. Деньги, полученные преступным путем, и игровое оборудование конфисковали в доход государства.