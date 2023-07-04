В Казани выполнили более 50% из запланированных работ по программе «Наш Двор»

В настоящее время в Казани выполнено свыше 54% работ по республиканской программе «Наш Двор» на 2023 год. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

В 69 дворах работы в настоящее время уже завершены, в 238 территориях они продолжаются. Все объекты будут полностью обновлены до начала ноября.

Всего на программу «Наш Двор» в Казани выделили в этом году 2,8 млрд руб. В частности, во дворах будут отремонтированы дороги и тротуары, установлены урны и скамейки, а также детское и спортивное оборудование. Кроме того рабочие поставят там контейнерные площадки с хозяйственно-бытовым оборудованием.

"Ъ-Казань"