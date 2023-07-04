Бывшего главного инспектора труда Челябинской области будут судить за взятки

Завершено расследование уголовного дела главного государственного инспектора труда госинспекции труда в Челябинской области Екатерины Захаровой, обвиняемой в получении взяток. Материалы передали на рассмотрение в Миасский городской суд.

Как считает следствие, инспектор в 2018–2022 годах получила две взятки на общую сумму 560 тыс. руб. Средства ей передали за подписание протоколов заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работниками без фактического проведения экзаменов. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

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