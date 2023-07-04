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Борщевик Сосновского распространился на 8% территории Нижегородской области

В Нижегородской области борщевик Сосновского распространился на 8% территории, это ядовитое растение занимает 6,3 тыс. га, сообщает региональное управление Россельхознадзора. Сорняк растет в 45 муниципалитетах из 52. Больше всего он распространен в Ардатовском, Сосновском, Кстовском, Вознесенском, Семеновском, Вачском, Чкаловском и Борском районах.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году на борьбу с борщевиком из областного и муниципальных бюджетов было направлено 29 млн руб. За год от борщевика было обработано более 1, тыс.га. В 2023 году этот показатель панируется довести до 1,48 тыс.га.

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2023 года законодательное собрание Нижегородской области обратилось в правительство РФ с предложением разработать федеральную программу по борьбе с борщевиком. Нижегородские депутаты отмечали, что принимаемых на региональном уровне мер недостаточно, так как для эффективной борьбы с сорняком необходима химическая обработка зараженной площади в течение не менее трех лет подряд. Это влечет за собой значительные финансовые затраты. Поэтому заксобрание просило начать финансирование этих работ из федерального бюджета.

Андрей Репин

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