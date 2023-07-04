Новосибирцы поставили школьному образованию оценку ниже, чем в среднем в России

Опрошенные жители Новосибирской области в среднем оценивают свое школьное образование на 3,6 балла из пяти (в целом по России – на 3,8 балла). Опрос провели специалисты компании HeadHunter.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В то же время участники опроса в Новосибирской области от 55 лет и старше оценивают свое школьное образование на 4,4 балла, а самые молодые (18–24 года) – только на 3,6 балла.

Самую низкую оценку школьному образованию поставили соискатели из сферы маркетинга, рекламы и PR (3,5). Высокими баллами оценена сфера образования сотрудниками высшего менеджмента и работниками науки/образования (4,3).

Оценку «отлично» школьному образованию поставили 26% опрошенных из Новосибирской области (в общем в России – 30%). «Хорошо» - 31%, «удовлетворительно» – 29%, еще 14% оценили полученное образование на 2 балла или ниже.

Самую высокую оценку из числа предметов соискатели поставили русскому языку и литературе (4,2), а также математике (3,9). Наиболее низкая удовлетворенность – уровнем преподавания иностранного языка и химии (3,3).

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Лолита Белова