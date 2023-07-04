СК проводит проверку по факту утечки нефтепродуктов в реку в Челябинской области

Следственные органы Челябинской области проводят проверку по факту загрязнения реки Большой Бердяуш нефтепродуктами. Опасные вещества попали в водоем из-за аварии на складе горюче-смазочных материалов в Саткинском районе, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 2 июля в поселке Бердяуш. По данным местной администрации, в результате аварии на складе энергоучастка РЖД произошел разлив нефтепродуктов «с попаданием в реку Большой Бердяуш». Местным жителям рекомендовали не использовать воду из реки для хозяйственных нужд.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области, масляные пятна с поверхности реки были собраны. Также запланирован сбор загрязненного грунта с последующей утилизацией специализированной организацией. Ситуация находится на контроле в МЧС.

Сотрудники СК в ходе доследственной проверки намерены установить все обстоятельства произошедшего, и оценить действия должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение режима безопасного хранения нефтепродуктов.

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