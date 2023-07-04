В Татарстане одного выпускника удалили за грубое нарушение проведения экзамена

Одного из выпускников в ходе экзаменационной кампании в этом году в Татарстане удалили с ГИА по русскому языку. Причиной стало грубое нарушение порядка проведения экзамена. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил глава Минобра республики Ильсур Хадиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По его словам. выпускник получал семейное образование. Он был удален за использование шпаргалки в ходе экзамена в Высокогорском районе Татарстана.

Министр добавил, что всего на семейном обучении в Татарстане находятся 2,5 тыс. детей. Господин Хадиуллин отметил, что таким несовершеннолетним необходима социализация.

"Ъ-Казань"