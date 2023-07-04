Нижегородская область получила 1,5 млрд рублей на капремонт дорог

Первый транш федерального бюджетного кредита на опережающее финансирование капремонта дорог в размере 1,+5 млрд руб. поступил в Нижегородскую область, сообщает региональный минфин. Средства кредита также пойдут на реконструкцию участка автомобильной дороги Владимир – Муром - Арзамас со строительством путепровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С учетом этого транша объем государственного долга Нижегородской области по итогам июня в составляет 132,6 млрд руб.

Также регион погасил часть номинальной стоимости по облигациям Нижегородской области 2016 года выпуска в размере 2,5 млрд руб. за счет замещения их федеральными бюджетными кредитами. Кроме того, выплачен накопленный купонный доход держателям облигаций в сумме 49,8 млн рублей. В результате облигационный заем погашен в полном объеме.

По облигационному займу 2019 года выпуска погашена часть номинальной стоимости в размере 3 млрд руб. и выплачен очередной накопленный купонный доход держателям облигаций в сумме 168,3 млн рублей.

На начало июля структура госдолга Нижегородской области состоит из бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета (74,2%), государственных ценных бумаг (25,6%) и госгарантий (0,2%).По данным минфина, кредиты коммерческих банков в структуре госдолга отсутствуют.

Андрей Репин