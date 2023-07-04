Стоимость жилья на вторичном рынке Ижевска выросла на 8,7% с начала года

По итогам первого полугодия 2023 года в столице Удмуртии стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке достигла 77,8 тыс. руб. Ценник с начала года увеличился на 8,1%, сообщает пресс-служба сервиса «Мир квартир». При этом ценна такой недвижимости достигла 3,9 млн руб., рост — 8,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В целом по России квартиры на вторичном рынке подорожали на 5%. В частности, в 67 исследованных городах недвижимость поднялась в цене, а в 13 упала. Дешевели квадратные метры активнее всего в Перми, где ценник сократился в 6,2%, а также в Сочи — 2,1%, Владивостоке и Махачкале — 1,2%, Краснодаре и Калининграде — 1%.