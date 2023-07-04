В Челябинской области объем выдачи потребкредитов вырос на 83%

В январе-мае 2023 года жители Челябинской области взяли потребительских кредитов на 37,6 млрд руб. Это на 17,1 млрд или 83% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему предоставленным потребкредитов Южный Урал занимает девятое место среди регионов РФ. В целом по России этот сегмент рынка кредитования в январе-мае вырос почти на 76%, до 1,55 трлн руб. Лидерами по объемам стали Москва (162,6 млрд руб.), Московская область (109,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (70,2 млрд руб.), Краснодарский край (53,7 млрд руб.) и Свердловская область (53,5 млрд. руб.). Наибольшую динамику роста по сравнению с январем-маем 2022 года показали Кемеровская (+101,7%), Саратовская (+93,8%) и Оренбургская (+93,2%) области, а также Алтайский край и Омская область (+91,7%в каждом из регионов).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, такая динамика во многом связана с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась.

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